中国信用债：大连机床短融15机床CP004今日未足额划付兑付资金--上清所

路透上海12月29日 - 中国上海清算所周四公告称，今日为大连机床集团短期融资券“15机床CP004” 的付息兑付日，截至日终，公司仍未足额收到兑付资金，暂无法代理发行人进行该期债券的付息兑付工作。

大连机床集团一周前曾公告称，15机床CP004应于2016年12月29日兑付本息，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。该期短融本金规模5亿元人民币，期限一年，票面利率7%；主承销商为浦发银行和国家开发银行。

大连机床集团当时称，受国内宏观经济下行，公司产品结构调整、融资受阻等因素影响，目前其资金链极度紧张，公司正在通过多重渠道积极筹措偿债资金。

近一个多月来，大连机床集团先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期偿付本息，本金规模5亿元。

此后，因在10个工作日内未能筹措足额资金对16大机床SCP001进行延期支付，大连机床还触发了16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 大连机床集团周四稍早发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖明年到期的两期超短融(SCP)本息金额。

以下为中金公司11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)：

债券名称 种类 规模 发行日 到期日 主承销商 15机床CP004 短融 5 2015-12-28 2016-12-29 浦发、国

开 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行

工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行

工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1

金额合计 33 (完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 吕雯瑾; 审校 张喜良)