国际油市：亚洲柴油现货价差上升，受新加坡库存下降及中国需求提振

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
春节前中国柴油需求可能将上升，交易消息人士称，因交易商在节前增加库存，而且一些地区的建筑活动在加速。
据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。
通知中并不包括针对独立炼厂亦即“茶壶”(teapot)炼油厂的配额。这和路透本月稍早的报导相一致，报导引述消息人士称，中国政府明年将不再向地方炼厂发放成品油出口配额。
在12月23日的声明中，商务部和海关总署称，明年将允许中国四大石油巨头出口销售1,240万吨汽油、柴油和航煤。这低于今年的2,054万吨。
在新加坡现货市场上，成交两笔柴油以及两笔航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/于春红; 审校 王兴亚/高琦)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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