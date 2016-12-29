国际油市：亚洲柴油现货价差上升，受新加坡库存下降及中国需求提振

春节前中国柴油需求可能将上升，交易消息人士称，因交易商在节前增加库存，而且一些地区的建筑活动在加速。

据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。

通知中并不包括针对独立炼厂亦即“茶壶”(teapot)炼油厂的配额。这和路透本月稍早的报导相一致，报导引述消息人士称，中国政府明年将不再向地方炼厂发放成品油出口配额。

在12月23日的声明中，商务部和海关总署称，明年将允许中国四大石油巨头出口销售1,240万吨汽油、柴油和航煤。这低于今年的2,054万吨。

在新加坡现货市场上，成交两笔柴油以及两笔航煤交易。(完)

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