中国房地产：北京将加大普通商品房供给，确保明年房价环比不增长--代市长

日本财政：财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税，以达成预算平衡
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
路透北京12月29日 - 北京市代市长蔡奇最新表示，要精准发力，坚决抑制房地产投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长；要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。
本地官方媒体--北京日报周四援引蔡奇在市住建委座谈会上的发言称，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以建立购租并举住房制度为主要方向，深化房地产业供给侧结构性改革，抓紧研究建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。
他强调，要培育和规范住房租赁市场，把“租房住”作为实现住有所居的重要手段。大力发展公租房，着力解决新市民住房问题。加大自住型商品房供应，发挥其改善民生、平抑房价的作用。
他并要求，提高保障房品质，市政基础设施、公共服务配套要同步建设，同步交付使用，推广装配式住宅。还要做好房屋建设中的安全生产工作。
北京市委书记郭金龙此前在中共北京市委十一届十二次全会上表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。
今年北京房价涨幅可观，但9月30日收紧调控后渐趋平稳。中国统计局数据显示，11月北京新建商品住宅价格指数环比持平，同比增长28.9%。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新