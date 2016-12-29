中国房地产：北京将加大普通商品房供给，确保明年房价环比不增长--代市长

路透北京12月29日 - 北京市代市长蔡奇最新表示，要精准发力，坚决抑制房地产投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长；要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。

本地官方媒体--北京日报周四援引蔡奇在市住建委座谈会上的发言称，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以建立购租并举住房制度为主要方向，深化房地产业供给侧结构性改革，抓紧研究建立长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

他强调，要培育和规范住房租赁市场，把“租房住”作为实现住有所居的重要手段。大力发展公租房，着力解决新市民住房问题。加大自住型商品房供应，发挥其改善民生、平抑房价的作用。

他并要求，提高保障房品质，市政基础设施、公共服务配套要同步建设，同步交付使用，推广装配式住宅。还要做好房屋建设中的安全生产工作。

北京市委书记郭金龙此前在中共北京市委十一届十二次全会上表示，要清醒看到房价已过高，北京市将担负起主体责任，坚决保持房价平稳，并调整用地结构，合理提高住宅用地比例。