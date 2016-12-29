马来西亚期市：棕榈油期货下跌，年底前遭遇获利了结

路透吉隆坡12月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四在前两日上涨后下跌，受累于年底前的获利了结，这也符合豆油的下跌态势。

周三棕榈油曾升至一周半高位，受出口反弹和供给吃紧的支撑。

指标3月棕榈油期货 收跌0.7%报每吨3,106马币(693美元)。

成交量为43,089口。

“接近年底，在结账后有一些获利了结。另外豆油也带来提振，”一位在吉隆坡的交易员说。

“不过，紧张态势还在，产量下滑，所以市场未来还会上行。”

马来西亚棕榈油产量通常在一年的最后一季下降。年底时也会减少，因降雨影响收获进程，这也导致供应趋紧。

根据政府的数据，11月马来西亚棕榈油产出下降6.1%至157万吨。交易员和分析师表示，12月产量可能会依旧低迷。

路透技术分析师王涛认为，棕榈油或在3,163马币遭遇阻力，有很大机会突破这一阻力位，并在未来三个月升向下一道阻力3,415马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨0.1%。中国大商所5月豆油合约 则下降0.2%。(完)

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