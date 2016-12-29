马来西亚期市：棕榈油期货下跌，年底前遭遇获利了结

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透吉隆坡12月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四在前两日上涨后下跌，受累于年底前的获利了结，这也符合豆油的下跌态势。
周三棕榈油曾升至一周半高位，受出口反弹和供给吃紧的支撑。
指标3月棕榈油期货 收跌0.7%报每吨3,106马币(693美元)。
成交量为43,089口。
“接近年底，在结账后有一些获利了结。另外豆油也带来提振，”一位在吉隆坡的交易员说。
“不过，紧张态势还在，产量下滑，所以市场未来还会上行。”
马来西亚棕榈油产量通常在一年的最后一季下降。年底时也会减少，因降雨影响收获进程，这也导致供应趋紧。
根据政府的数据，11月马来西亚棕榈油产出下降6.1%至157万吨。交易员和分析师表示，12月产量可能会依旧低迷。
路透技术分析师王涛认为，棕榈油或在3,163马币遭遇阻力，有很大机会突破这一阻力位，并在未来三个月升向下一道阻力3,415马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨0.1%。中国大商所5月豆油合约 则下降0.2%。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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