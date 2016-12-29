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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 05:33 BJT

标题新闻：截至12月28日当周美国货币市场共同基金总资产增加159.3亿美元，至2.73万亿美元-ICI

美国投资公司协会(ICI)

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