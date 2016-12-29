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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 06:07 BJT

《美国重要政经日程》－12月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布12月美国罢工报告

1330 - 农业部发布一周出口销售报告(因12月26日联邦假期而从周四延后一天发布)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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