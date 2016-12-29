《美国重要政经日程》－12月30日

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 劳工部公布12月美国罢工报告
1330 - 农业部发布一周出口销售报告(因12月26日联邦假期而从周四延后一天发布)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)