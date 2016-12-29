《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 87.33 -0.04 -0.05 1198119 京东 25.64 -0.10 -0.39 3361467 新浪 62.13 +0.11 +0.18 516050 搜狐 34.23 -0.15 -0.44 114395 网易 223.00 -0.92 -0.41 441203 百度 166.50 +0.96 +0.58 1586952 台湾 台湾积体电路 29.13 +0.01 +0.03 1343863 联电 1.75 -0.02 -1.13 288092 日月光 5.08 -0.01 -0.20 57299 硅品精密 7.18 +0.02 +0.28 195972 和信超媒体 2.91 -0.05 -1.57 38630 友达 3.57 -0.01 -0.28 179884 中华电信 31.54 -0.04 -0.13 56621 台湾国际航电 49.01 -0.21 -0.43 951729 香港 中国移动 52.53 +0.35 +0.67 102241 中国联通 11.59 +0.04 +0.35 40461 中国电信 46.35 +0.37 +0.80 11791 中芯国际 7.56 +0.55 +7.85 94482 电讯盈科 5.36 +0.01 +0.19 683 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)