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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          87.33    -0.04    -0.05   1198119
    京东                25.64    -0.10    -0.39   3361467
    新浪              62.13    +0.11    +0.18    516050
    搜狐              34.23    -0.15    -0.44    114395
    网易             223.00    -0.92    -0.41    441203
    百度             166.50    +0.96    +0.58   1586952
    
    台湾
    台湾积体电路       29.13    +0.01    +0.03   1343863
    联电                1.75    -0.02    -1.13    288092
    日月光              5.08    -0.01    -0.20     57299
    硅品精密           7.18    +0.02    +0.28    195972
    和信超媒体         2.91    -0.05    -1.57     38630
    友达                3.57    -0.01    -0.28    179884
    中华电信           31.54    -0.04    -0.13     56621
    台湾国际航电      49.01    -0.21    -0.43    951729
    
    香港
    中国移动           52.53    +0.35    +0.67    102241
    中国联通           11.59    +0.04    +0.35     40461
    中国电信           46.35    +0.37    +0.80     11791
    中芯国际            7.56    +0.55    +7.85     94482
    电讯盈科         5.36    +0.01    +0.19       683
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)
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