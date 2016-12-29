日韩经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日当周 12月29日(四) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.20% -0.1% (较上年同期) +1.30% +1.3% 12月30日(五) 暂无重要经济数据预定公布 1月2日当周 1月1日(日) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 顺差82.0 出口(较上年同期) +6.4% +2.5% 进口(较上年同期) +6.8% +9.3% 1月2日(一) 0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 48.0 1月3日(二) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 盈余60.1 1月4日(三) 0030 日本日经制造业PMI 12月 -- 51.9 1月5日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,167 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,141 1月6日(五) 0000 日本加班工资 11月 -- -1.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结