更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，成品油库存减少

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
(新增细节)
路透12月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油和馏分油库存减少。
EIA公布，截至12月23日止当周，美国原油库存 增加61.4万桶，市场预估为减少210万桶。
“汽油和馏分油库存明显减少，这似乎让这份报告有点利多，”Price Futures Group的交易员Phil Flynn表示。
上周汽油库存 减少160万桶，路透调查分析师预估为增加130万桶。
EIA表示，馏分油库存 减少190万桶，市场预估为增加180万桶。
ION Energy分析师Kyle Cooper指出，库存全面大幅下降，显示供需之间变得紧张，即便原油库存有所增加。
“看看那些基本的总库存数据，它们非常、非常的稳固。原油库存只是整体情况的一部分，”他表示。
上周美国原油日进口量 减少37.4万桶。
美国原油交割地库欣库存增加17.2万桶。
EIA数据显示，炼厂日原油加工量 减少10.1万桶。产能利用率 下降0.5个百分点至91%。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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