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货币新闻 | 2016年 12月 30日 星期五 06:41 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，成品油库存减少

(新增细节)

路透12月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油和馏分油库存减少。

EIA公布，截至12月23日止当周，美国原油库存 增加61.4万桶，市场预估为减少210万桶。

“汽油和馏分油库存明显减少，这似乎让这份报告有点利多，”Price Futures Group的交易员Phil Flynn表示。

上周汽油库存 减少160万桶，路透调查分析师预估为增加130万桶。

EIA表示，馏分油库存 减少190万桶，市场预估为增加180万桶。

ION Energy分析师Kyle Cooper指出，库存全面大幅下降，显示供需之间变得紧张，即便原油库存有所增加。

“看看那些基本的总库存数据，它们非常、非常的稳固。原油库存只是整体情况的一部分，”他表示。

上周美国原油日进口量 减少37.4万桶。

美国原油交割地库欣库存增加17.2万桶。

EIA数据显示，炼厂日原油加工量 减少10.1万桶。产能利用率 下降0.5个百分点至91%。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)
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