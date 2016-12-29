金砖国家：12月29日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透12月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月29日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.85%，报858.44点。
中国股市：沪综指连三日收跌创逾两个月新低，观望气氛浓厚成交低迷
中国汇市：人民币窄幅整理近收平，料年末在6.95附近平稳收官
香港股市：小幅收升，受助于大陆资金流入和腾讯控股涨势带动
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巴西金融市场：股汇市2016年表现为七年来最佳，得益于财政改善期望
巴西股市指标股指Bovespa指数 周四收盘上涨0.75%，报60,227.288点。巴西雷亚尔兑美元 收报3.2492/97，上日收报3.2800/05。
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南非股市：随着金价涨至两周高位，金矿类股引领大盘上扬。指标Top-40指数 收盘上涨0.68%，报43,977.34点；大盘综合指数 收盘上涨0.71%，报50,682.08点。
南非汇市：兰特连续第四日上涨，升至两周高位
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印度股市：收复近期失地，收在逾一周高位，盘中交易波动，月度衍生品合约即将到期。BSE指数 收盘上涨0.59%，报26,366.15点；NSE指数 收盘上涨0.86%，报8,103.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.1，上日收报68.235。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.52%，报1,144.26点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.01%，报600.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.11%，报60.4；卢布兑欧元 贬值0.64%，报63.205。(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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