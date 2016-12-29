加拿大股市：收升，金矿股推升大盘至2015年4月来高位

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透多伦多12月29日 - 加拿大主要股指周四上涨，在淡静交投中股市全面走升，终场收在2015年4月以来最高位。
金矿股是对走势最具影响力的类股，受金价上涨逾1%至逾两周高位所激励。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高61.02点，或0.4%，报15,422.12点，为2015年4月15日以来的最高收位。
推动大盘的前五支个股都是金矿股。Barrick Gold 大涨6.8%至22.12加元。Silver Wheaton 劲扬9.0%至27.32加元。Agnico Eagle Mines 则攀升6.7%至58.57加元。
整体材料类股上涨3.6%。
“在收盘之际有大量买盘进来，这推动金矿股走升，”Maison Placements Canada总裁John Ing表示。“我预期市场已经见底。金矿股进入2017年将比大家所预期的强劲许多。”
十大类股中除了权重的金融股和能源股外，全都走升。
Ing表示，“有一点年底前美化账面的味道。银行股今日交投相当热络。”
金融股下跌0.4%，能源股跌0.3%。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)