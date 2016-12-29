加拿大股市：收升，金矿股推升大盘至2015年4月来高位

路透多伦多12月29日 - 加拿大主要股指周四上涨，在淡静交投中股市全面走升，终场收在2015年4月以来最高位。

金矿股是对走势最具影响力的类股，受金价上涨逾1%至逾两周高位所激励。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高61.02点，或0.4%，报15,422.12点，为2015年4月15日以来的最高收位。

推动大盘的前五支个股都是金矿股。Barrick Gold 大涨6.8%至22.12加元。Silver Wheaton 劲扬9.0%至27.32加元。Agnico Eagle Mines 则攀升6.7%至58.57加元。

整体材料类股上涨3.6%。

“在收盘之际有大量买盘进来，这推动金矿股走升，”Maison Placements Canada总裁John Ing表示。“我预期市场已经见底。金矿股进入2017年将比大家所预期的强劲许多。”

十大类股中除了权重的金融股和能源股外，全都走升。

Ing表示，“有一点年底前美化账面的味道。银行股今日交投相当热络。”