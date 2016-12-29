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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 07:44 BJT

台湾个股：鸿海欲将其与夏普的合资公司SDP转变为子公司--日经

路透12月29日 - 日本经济新闻报导，台湾鸿海 计划将其与日本夏普 的液晶显示屏合资公司Sakai Display Products(SDP)转变为一家子公司，共投资521亿日圆。

夏普在SDP的股权份额将从40%左右降至略超26%，鸿海则将持有53%的股权。

日经新闻报导称，夏普将以171亿日圆的价格将SDP的43.6万股出售给鸿海董事长郭台铭拥有的一家投资公司。(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)
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