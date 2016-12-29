台湾个股：鸿海欲将其与夏普的合资公司SDP转变为子公司--日经

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透12月29日 - 日本经济新闻报导，台湾鸿海 计划将其与日本夏普 的液晶显示屏合资公司Sakai Display Products(SDP)转变为一家子公司，共投资521亿日圆。
夏普在SDP的股权份额将从40%左右降至略超26%，鸿海则将持有53%的股权。
日经新闻报导称，夏普将以171亿日圆的价格将SDP的43.6万股出售给鸿海董事长郭台铭拥有的一家投资公司。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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