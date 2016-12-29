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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 07:36 BJT

****敬告客户：韩国金融市场12月30日休市****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场2016年12月30日(周五)休市。2017年1月2日(周一)较往常晚一小时、于0100GMT开盘。

欲浏览最新的韩国市场报导，请点选 。

如有任何建议或者意见，请发邮件guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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