《中国报摘》--中国证券报12月30日

--保监会发布修订后的《保险公司股权管理办法》征求意见稿，拟将保险公司单一股东持股比例上限由现行的51%降低至1/3。保险公司股东拟划分为财务类、战略类、控制类三种类型，准入要求逐级递增。

--格上理财数据显示，证券投资类私募的23家百亿私募们今年的业绩非常亮眼，截至12月29日，王亚伟的千合资本在股票策略类私募排行榜上，旗下产品平均收益排名第一。(完)