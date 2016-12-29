《中国报摘》--中国证券报12月30日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
* 头版头条:
--保监会发布修订后的《保险公司股权管理办法》征求意见稿，拟将保险公司单一股东持股比例上限由现行的51%降低至1/3。保险公司股东拟划分为财务类、战略类、控制类三种类型，准入要求逐级递增。
* 其他:
--云南白药 公告称，控股股东云南白药控股有限公司拟通过增资方式引入新华都实业集团股份有限公司，新华都拟向白药控股增资约254亿元。
--格上理财数据显示，证券投资类私募的23家百亿私募们今年的业绩非常亮眼，截至12月29日，王亚伟的千合资本在股票策略类私募排行榜上，旗下产品平均收益排名第一。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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