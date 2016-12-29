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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 07:55 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月30日

路透12月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.755
港元 )
    
    美国股市周四收盘小幅下跌，道琼工业指数 收低13.90点，或0.07%，至19,819.78点，市场交投淡
静，受银行股下跌拖累，交易商在为新的一年作准备。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.940     -0.40       16683       9.612       -0.09
 中国铝业                            9.950       -0.20       8462        3.086       0.21
 中国移动                            52.530      0.67        102241      81.474      0.03
 中国人寿                            12.840      0.00        60913       19.915      -0.67
 中石油                              74.190      -0.76       22775       5.753       -0.46
 中石化                              70.980      0.14        13236       5.504       0.63
 汇丰控股                            39.770      0.00        1405547     61.683      -0.43
 中电信                              46.350      0.80        11791       3.594       0.68
 中国联通                            11.590      0.35        40461       8.988       -0.24
 兖州煤业                            6.690       1.36        1765        5.188       -0.80
 华能国际                            25.970      2.97        25944       5.035       -1.08
 南方航空                            25.950      0.12        1438        4.025       0.62
 东方航空                            22.920      1.78        2480        3.555       -0.42
 中芯国际                            7.560       7.85        94482       1.173       -90.28
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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