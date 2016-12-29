《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月30日

路透12月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.755 港元 ) 美国股市周四收盘小幅下跌，道琼工业指数 收低13.90点，或0.07%，至19,819.78点，市场交投淡 静，受银行股下跌拖累，交易商在为新的一年作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.940 -0.40 16683 9.612 -0.09 中国铝业 9.950 -0.20 8462 3.086 0.21 中国移动 52.530 0.67 102241 81.474 0.03 中国人寿 12.840 0.00 60913 19.915 -0.67 中石油 74.190 -0.76 22775 5.753 -0.46 中石化 70.980 0.14 13236 5.504 0.63 汇丰控股 39.770 0.00 1405547 61.683 -0.43 中电信 46.350 0.80 11791 3.594 0.68 中国联通 11.590 0.35 40461 8.988 -0.24 兖州煤业 6.690 1.36 1765 5.188 -0.80 华能国际 25.970 2.97 25944 5.035 -1.08 南方航空 25.950 0.12 1438 4.025 0.62 东方航空 22.920 1.78 2480 3.555 -0.42 中芯国际 7.560 7.85 94482 1.173 -90.28 （完） (整理 梁慧仪)