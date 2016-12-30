《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
*工商时报：
--行政院会昨日拍板《都市危险及老旧建筑物加速重建奖励条例》草案，就屋龄30年以上危险、老旧建物，在全体所有权人同意下提出申请，2个月即可快速启动重建，比走都更程序平均16个月快速，且无面积限制；小面积更易整合推动，估至少50万户、甚至上百万户适用。
--继日前多家连锁速食店业者，包括麦当劳、肯德基等喊涨后，现在连台湾最大锅贴连锁品牌--八方云集也宣布调涨部分产品价格，是成立近三十年来首次涨价。
*经济日报：
--提振台股量能，金管会拟妥调降当冲证交税的配套措施，财金首长今日将向行政院长林全报告，最快今天可望拍板，并可能对外宣布。
--车市龙头和泰汽车 召开股东临时会，通过并购苏黎世产险，成为孙公司，交割日订在明年1月17日。和泰车入主苏黎世产险后，和泰车发言人刘松山表示，先壮大车险业务。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行