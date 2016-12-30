《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

*工商时报：

--行政院会昨日拍板《都市危险及老旧建筑物加速重建奖励条例》草案，就屋龄30年以上危险、老旧建物，在全体所有权人同意下提出申请，2个月即可快速启动重建，比走都更程序平均16个月快速，且无面积限制；小面积更易整合推动，估至少50万户、甚至上百万户适用。

--继日前多家连锁速食店业者，包括麦当劳、肯德基等喊涨后，现在连台湾最大锅贴连锁品牌--八方云集也宣布调涨部分产品价格，是成立近三十年来首次涨价。

*经济日报：

--提振台股量能，金管会拟妥调降当冲证交税的配套措施，财金首长今日将向行政院长林全报告，最快今天可望拍板，并可能对外宣布。

--车市龙头和泰汽车 召开股东临时会，通过并购苏黎世产险，成为孙公司，交割日订在明年1月17日。和泰车入主苏黎世产险后，和泰车发言人刘松山表示，先壮大车险业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。