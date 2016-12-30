《香港报摘》--经济日报12月30日

**头版头条**

--政府下季（2017年1至3月）推地供应3,610伙，按季减6%，但全年累积供应达1.9万伙，超目标8%，为连续三年达标。发展局局长陈茂波更预先张扬，明年度首季（2017年4至6月）将再推逾5,000伙。

**其他**

--人民币贴近7算，有找换店挂出96.99人民币买入价，以图获取更多利润。但有找换店经理称，不乏港人因近日贬值报道而沽售人民币止蚀；反而游客兑换即日花费所需，未有太在意滙价＂破7＂与否。

--新世纪医疗（新上市编号1518）今日公开招股，集资约10亿港元。是次招股共获三名基础投资者，包括中国再保险 、信银香港投资以及Janchor Partners，合共投资约5.4亿港元。（完）

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