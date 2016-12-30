《香港报摘》--经济日报12月30日

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
**头版头条**
--政府下季（2017年1至3月）推地供应3,610伙，按季减6%，但全年累积供应达1.9万伙，超目标8%，为连续三年达标。发展局局长陈茂波更预先张扬，明年度首季（2017年4至6月）将再推逾5,000伙。
**其他**
--人民币贴近7算，有找换店挂出96.99人民币买入价，以图获取更多利润。但有找换店经理称，不乏港人因近日贬值报道而沽售人民币止蚀；反而游客兑换即日花费所需，未有太在意滙价＂破7＂与否。
--新世纪医疗（新上市编号1518）今日公开招股，集资约10亿港元。是次招股共获三名基础投资者，包括中国再保险 、信银香港投资以及Janchor Partners，合共投资约5.4亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。