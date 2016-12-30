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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:27 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日

**证券时报**

--中国上市研究院报告称，明年中国最有可能突破的新技术和新产品包括指纹芯片、高端光芯片及柔性OLED基板与盖板。　

**东方早报**

--影星赵薇入主万家文化 遭上海证交所问询，收购主体西藏龙薇文化传媒公司需说明是否与阿里系有关联，是否与阿里系相关企业就后续资产注入存在计划或安排。

**人民日报**

--中国首次发布《中国交通运输发展》白皮书，截至2015年底，中国铁路营业总里程达12.1万公里、居世界第二，高速铁路里程达1.9万公里、居世界第一。

**金融时报**

--国家铁路局局长杨宇栋表示，十三五期间计划投资3.5万亿元人民币进一步加快铁路建设与发展，争取到十三五末期整个铁路运营里程达到15万公里，其中高速铁路要达到3万公里。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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