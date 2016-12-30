《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
**证券时报**
--中国上市研究院报告称，明年中国最有可能突破的新技术和新产品包括指纹芯片、高端光芯片及柔性OLED基板与盖板。
**东方早报**
--影星赵薇入主万家文化 遭上海证交所问询，收购主体西藏龙薇文化传媒公司需说明是否与阿里系有关联，是否与阿里系相关企业就后续资产注入存在计划或安排。
**人民日报**
--中国首次发布《中国交通运输发展》白皮书，截至2015年底，中国铁路营业总里程达12.1万公里、居世界第二，高速铁路里程达1.9万公里、居世界第一。
**金融时报**
--国家铁路局局长杨宇栋表示，十三五期间计划投资3.5万亿元人民币进一步加快铁路建设与发展，争取到十三五末期整个铁路运营里程达到15万公里，其中高速铁路要达到3万公里。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行