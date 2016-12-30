《香港报摘》--信报12月30日

**头版头条**

--发展局局长陈茂波昨天宣布，2016/17财政年度第四季度（2017年1至3月）将有五幅住宅地推出市场，可建约3,610伙，单位数目按季减少6.2%，主要是本财政年度推出地皮可建单位数目已经达1.946万伙，较本年度目标的1.8万伙，超出8.1%。

**其他**

--滙丰金融一名前职员于2011年9月至2015年7月期间，在七名客户的账户中，进行过百项未经授权交易，又向客户提供虚假及具误导性的账户资料，以及伪造电话通话；证监会宣布，终身禁止该名前职员重投业界，又指滙丰金融已向受影响的客户支付逾7,000万港元赔偿。

--万达酒店 称，就向西班牙企业Baraka出售马德里的地标建筑西班牙大厦（Plaza de Espana）一事，Baraka尚未向其支付额外按金1,400万欧元。公司正考虑是否与对方磋商延长付款时间，或是否终止该出售协议。（完）

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