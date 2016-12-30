《香港报摘》--信报12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
**头版头条**
--发展局局长陈茂波昨天宣布，2016/17财政年度第四季度（2017年1至3月）将有五幅住宅地推出市场，可建约3,610伙，单位数目按季减少6.2%，主要是本财政年度推出地皮可建单位数目已经达1.946万伙，较本年度目标的1.8万伙，超出8.1%。
**其他**
--滙丰金融一名前职员于2011年9月至2015年7月期间，在七名客户的账户中，进行过百项未经授权交易，又向客户提供虚假及具误导性的账户资料，以及伪造电话通话；证监会宣布，终身禁止该名前职员重投业界，又指滙丰金融已向受影响的客户支付逾7,000万港元赔偿。
--万达酒店 称，就向西班牙企业Baraka出售马德里的地标建筑西班牙大厦（Plaza de Espana）一事，Baraka尚未向其支付额外按金1,400万欧元。公司正考虑是否与对方磋商延长付款时间，或是否终止该出售协议。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行