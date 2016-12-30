《汇市简讯》欧元兑日圆反弹，释出中性信号

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
0014 GMT
* 欧元兑日圆起初窄幅波动，随后在清淡的市况中，有一个欧元交易单被执行
* 欧元兑日圆从122.25跳涨至123.87，目前在123.00左右
* 动能研究略呈下行，5、10和20天移动均线在122.35/39区域纠缠
* 欧元兑日圆反弹，技术面无明显倾向，延续震荡盘整走势
* 122.25/123.87分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2hAxGWA (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行