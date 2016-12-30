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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆反弹，释出中性信号

0014 GMT

* 欧元兑日圆起初窄幅波动，随后在清淡的市况中，有一个欧元交易单被执行

* 欧元兑日圆从122.25跳涨至123.87，目前在123.00左右

* 动能研究略呈下行，5、10和20天移动均线在122.35/39区域纠缠

* 欧元兑日圆反弹，技术面无明显倾向，延续震荡盘整走势

* 122.25/123.87分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2hAxGWA (完)

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