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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--12月30日-3月5日

1月6日（周五）

--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议2017年3月3日在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议2017年3月5日在北京召开。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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