更新版 1-韩国数据：12月CPI年率降至9月以来最低，因水电燃气价格下降

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
分项指数显示，12月电力、天然气和自来水的成本较上年同期减少11.5%，为今年9月以来最大降幅，主因住宅电费调整所致。
但该降幅部分被农产、牲畜和渔产价格12月同比上涨6.7%所抵销。禽流感爆发，导致蛋价急升。韩国政府逾一个月来已忙着控制禽流感疫情。
“由于禽流感爆发，加上进口价格上扬，1月通胀有加速上升的可能性，”Kiwoom Securities分析师Hong Chun-uk表示。
12月通胀率为1.3%，仍不及韩国央行2%的目标，但央行认为随着油价上涨和全球经济回升，通胀率正在接近央行的目标。
扣除石油和农产品的核心CPI，较上年同期上升1.2%，增幅低于11月的1.6%，且为2012年12月上涨1.1%以来的最低。
2016年全年通胀率为1.0%，与政府和央行预期一致，并高于2015年的0.7%。
韩国央行CPI、利率和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s
(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 张荻)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行