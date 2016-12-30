更新版 1-韩国数据：12月CPI年率降至9月以来最低，因水电燃气价格下降

分项指数显示，12月电力、天然气和自来水的成本较上年同期减少11.5%，为今年9月以来最大降幅，主因住宅电费调整所致。

但该降幅部分被农产、牲畜和渔产价格12月同比上涨6.7%所抵销。禽流感爆发，导致蛋价急升。韩国政府逾一个月来已忙着控制禽流感疫情。

“由于禽流感爆发，加上进口价格上扬，1月通胀有加速上升的可能性，”Kiwoom Securities分析师Hong Chun-uk表示。

12月通胀率为1.3%，仍不及韩国央行2%的目标，但央行认为随着油价上涨和全球经济回升，通胀率正在接近央行的目标。

扣除石油和农产品的核心CPI，较上年同期上升1.2%，增幅低于11月的1.6%，且为2012年12月上涨1.1%以来的最低。

2016年全年通胀率为1.0%，与政府和央行预期一致，并高于2015年的0.7%。

韩国央行CPI、利率和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s