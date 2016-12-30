金石期货：中国期指多空谨慎，短期或难摆脱弱势振荡态势

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日跌4.13点，报3297.76点。三大股指期货开盘弱势运行，临近午盘向上拉升，随后继续振荡。沪深300期指主力合约IF1701较周三上涨5.6点或0.17%，报3283点。四份合约持仓量合计为40328手，比前一交易日增加176手，成交量增加1806手至9987手。主力合约IF1701持仓量减少90手至2.8万手，成交8831手。期指近期陷入弱势振荡格局，成交量变动幅度有限，持仓量小幅增加，市场观望情绪浓厚，对于后市方向选择仍不明确。
接近年底，基本面的支撑前期已被完全消化，资金面偏紧预期持续给期现市场带来压力。当前场内资金操作意愿降低，多空情绪谨慎，空方虽出现试空动作，但难成大势，期指短期或难摆脱弱势振荡运行态势。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行