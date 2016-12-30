金石期货：中国期指多空谨慎，短期或难摆脱弱势振荡态势

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

周四，沪深300指数收盘较前一交易日跌4.13点，报3297.76点。三大股指期货开盘弱势运行，临近午盘向上拉升，随后继续振荡。沪深300期指主力合约IF1701较周三上涨5.6点或0.17%，报3283点。四份合约持仓量合计为40328手，比前一交易日增加176手，成交量增加1806手至9987手。主力合约IF1701持仓量减少90手至2.8万手，成交8831手。期指近期陷入弱势振荡格局，成交量变动幅度有限，持仓量小幅增加，市场观望情绪浓厚，对于后市方向选择仍不明确。

接近年底，基本面的支撑前期已被完全消化，资金面偏紧预期持续给期现市场带来压力。当前场内资金操作意愿降低，多空情绪谨慎，空方虽出现试空动作，但难成大势，期指短期或难摆脱弱势振荡运行态势。(完)

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