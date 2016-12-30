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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:41 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期约跌破重要支撑位，进一步加重市场看空情绪

以下内容节选自12月30日的《期货日报》：

继上周大幅回调之后，本周动力煤期货1705合约继续惯性下跌，大幅跌破520元/吨整数关口和20周均线。综合技术面和基本面，短期内1705合约维持下行的概率较大。

　　预计动力煤1705合约贴水于现货的状态还将维持较长一段时间。修复贴水可能成为未来支撑1705合约的重要因素之一，但短期内支持1705合约修复贴水的驱动因素还没出现。取暖季结束后，动力煤现货市场恐加速下跌，届时1705合约的贴水幅度也将随之缩小。

　　随着接受安全检查的煤矿陆续复工，动力煤期货市场恢复下行节奏，技术面的破位下跌更进一步加重市场看跌情绪。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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