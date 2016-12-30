宝城期货：郑商所动力煤期约跌破重要支撑位，进一步加重市场看空情绪

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
继上周大幅回调之后，本周动力煤期货1705合约继续惯性下跌，大幅跌破520元/吨整数关口和20周均线。综合技术面和基本面，短期内1705合约维持下行的概率较大。
预计动力煤1705合约贴水于现货的状态还将维持较长一段时间。修复贴水可能成为未来支撑1705合约的重要因素之一，但短期内支持1705合约修复贴水的驱动因素还没出现。取暖季结束后，动力煤现货市场恐加速下跌，届时1705合约的贴水幅度也将随之缩小。
随着接受安全检查的煤矿陆续复工，动力煤期货市场恢复下行节奏，技术面的破位下跌更进一步加重市场看跌情绪。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行