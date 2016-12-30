宝城期货：郑商所动力煤期约跌破重要支撑位，进一步加重市场看空情绪

预计动力煤1705合约贴水于现货的状态还将维持较长一段时间。修复贴水可能成为未来支撑1705合约的重要因素之一，但短期内支持1705合约修复贴水的驱动因素还没出现。取暖季结束后，动力煤现货市场恐加速下跌，届时1705合约的贴水幅度也将随之缩小。