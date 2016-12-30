瑞达期货：郑糖受买盘支撑，郑棉偏空运行

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
以下内容节选自12月30日的《期货日报》：
近期郑糖1705合约跌破6700元/吨后，受到多头买盘明显支撑，期货价格快速重新返回6700元/吨上方运行。目前中期均线（60日均线）对价格形成压制，价格反弹过程中压力需要消化。KDJ指标有重新向上交叉迹象，价格回升力度比较强，预计短期价格仍会反弹，但要注意上方压力的消化情况。
郑棉1705合约12月中旬以来维持振荡回落走势，成交量和持仓量不断下降，市场内资金逐渐流出，期货价格逐渐转空。威廉指标仍处于极空区域运行，说明目前市场仍受明显的空头氛围压制。布林通道开口扩散，且价格沿着布林通道开口下轨运行，意味着市场空头力量占据主导。后期仍相对看淡价格，逢高短线抛空为宜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行