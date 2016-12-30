瑞达期货：郑糖受买盘支撑，郑棉偏空运行

近期郑糖1705合约跌破6700元/吨后，受到多头买盘明显支撑，期货价格快速重新返回6700元/吨上方运行。目前中期均线（60日均线）对价格形成压制，价格反弹过程中压力需要消化。KDJ指标有重新向上交叉迹象，价格回升力度比较强，预计短期价格仍会反弹，但要注意上方压力的消化情况。

郑棉1705合约12月中旬以来维持振荡回落走势，成交量和持仓量不断下降，市场内资金逐渐流出，期货价格逐渐转空。威廉指标仍处于极空区域运行，说明目前市场仍受明显的空头氛围压制。布林通道开口扩散，且价格沿着布林通道开口下轨运行，意味着市场空头力量占据主导。后期仍相对看淡价格，逢高短线抛空为宜。(完)