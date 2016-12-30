《全球汇市》欧元在假期淡静交投中跳涨，但今年料年度下跌

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0551 1.0490 +0.58 -2.85 1.0860 美元/日圆 116.30 116.53 -0.20 -3.33 120.30 欧元/日圆 122.75 122.23 +0.43 -5.92 130.47 美元/瑞郎 1.0177 1.0225 -0.47 +1.59 1.0018 英镑/美元 1.2292 1.2257 +0.29 -16.60 1.4738 美元/加元 1.3470 1.3500 -0.22 -2.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.9606 6.9652 -0.07 +5.98 6.5680 澳元/美元 0.7240 0.7214 +0.36 -0.48 0.7275 新西兰元/美元 0.6965 0.6961 +0.06 +2.05 0.6825 澳元/日圆 84.230 84.100 +0.15 -3.87 87.620 新西兰元/日圆 81.030 81.010 +0.02 -1.16 81.980 英镑/日圆 143.00 142.82 +0.13 -19.31 177.22 澳元/新西兰元 1.0392 1.0359 +0.32 -2.55 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 戴素萍/侯雪苹/王琛/张涛/张荻/龚芳)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行