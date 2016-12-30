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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:57 BJT

《全球汇市》欧元在假期淡静交投中跳涨，但今年料年度下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0551  1.0490  +0.58  -2.85  1.0860
    美元/日圆            116.30  116.53  -0.20  -3.33  120.30
    欧元/日圆         122.75  122.23  +0.43  -5.92  130.47
    美元/瑞郎            1.0177  1.0225  -0.47  +1.59  1.0018
    英镑/美元            1.2292  1.2257  +0.29 -16.60  1.4738
    美元/加元            1.3470  1.3500  -0.22  -2.67  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9606  6.9652  -0.07  +5.98  6.5680
    澳元/美元            0.7240  0.7214  +0.36  -0.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.6965  0.6961  +0.06  +2.05  0.6825
    澳元/日圆         84.230  84.100  +0.15  -3.87  87.620
    新西兰元/日圆     81.030  81.010  +0.02  -1.16  81.980
    英镑/日圆         143.00  142.82  +0.13 -19.31  177.22
    澳元/新西兰元     1.0392  1.0359  +0.32  -2.55  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 戴素萍/侯雪苹/王琛/张涛/张荻/龚芳)
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