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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 08:46 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

**明报**

--新世界发展 主席郑家纯表示，中资抢地的确进取，但不会影响集团投地步伐，仍会视乎价钱合适与否。他又表示，本港实际住屋需求畅旺，会依照原来计划推盘。

--＂759阿信屋＂母公司CEC国际 主席林伟骏否认有全线关闭759 Kawaiiland的打算，并指下半年度阿信屋将继续扩张分店网络，全年净增加不多于10家分店。

**苹果日报**

--卓悦 发出盈利警告，预料截至12月底全年业绩由盈转亏，主因去年同期录得一笔来自终止业务的一次性非经营利润，以及本港零售市场持续疲弱令期内营业额下降。

**星岛日报**

--由九仓 及南丰合作发展的山顶豪盘MOUNT NICHOLSON，其1号屋王，刚以招标形式售出，作价10.8亿港元，尺价逾10.8万港元，创全港屋苑式洋房新高成交价纪录。项目自推售以来，共沽出六幢洋房，以及约16个分层单位，套现约100亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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