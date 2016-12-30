《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
**明报**
--新世界发展 主席郑家纯表示，中资抢地的确进取，但不会影响集团投地步伐，仍会视乎价钱合适与否。他又表示，本港实际住屋需求畅旺，会依照原来计划推盘。
--＂759阿信屋＂母公司CEC国际 主席林伟骏否认有全线关闭759 Kawaiiland的打算，并指下半年度阿信屋将继续扩张分店网络，全年净增加不多于10家分店。
**苹果日报**
--卓悦 发出盈利警告，预料截至12月底全年业绩由盈转亏，主因去年同期录得一笔来自终止业务的一次性非经营利润，以及本港零售市场持续疲弱令期内营业额下降。
**星岛日报**
--由九仓 及南丰合作发展的山顶豪盘MOUNT NICHOLSON，其1号屋王，刚以招标形式售出，作价10.8亿港元，尺价逾10.8万港元，创全港屋苑式洋房新高成交价纪录。项目自推售以来，共沽出六幢洋房，以及约16个分层单位，套现约100亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行