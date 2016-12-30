《全球重要经济事件一览表》--12月30日-1月6日

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12月30日(五)

曼谷--泰国央行将公布货币政策报告。

12月31日(六)

首尔--韩国央行总裁李柱烈发表新年致辞(0300)。

1月2日(一)

暂无重要经济事件。

1月3日(二)

暂无重要经济事件。

1月4日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月政策会议记录。

奥斯陆--挪威央行副总裁Egil Matsen在奥斯陆商学院举行的第39届挪威经济学家学会(Norwegian Association of Economists)年会上发表演说(0830)。

1月5日(四)

伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在政府研究所(Institute for Government)发表演说(1300)。

1月6日(五)

北京--中共中央十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议召开，至8日。

芝加哥--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加由全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“美国和全球经济展望”(2030)。

巴尔的摩--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马里兰银行家协会的经济展望论坛上，就“经济展望，2017年1月”发表演说(1800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加全美商业经济协会(NABE)和美国经济学会主办的小组讨论会，题为“最初或最后手段的回应：在超低利率时代的央行策略”(1615)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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