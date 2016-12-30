台湾货币市场：2017年1月提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透台北12月30日 - 台湾货币市场2017年1月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 共4兆(万亿)2,067.70亿台币，分别为： 2017/01/04 2,108.00亿台币 01/05 1,259.20亿台币 01/06 1,757.00亿台币 01/09 5,133.00亿台币 01/10 2,487.50亿台币 01/11 3,615.00亿台币 01/12 3,079.00亿台币 01/13 1,470.00亿台币 01/16 1,439.00亿台币 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 5,440.00亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 14.00亿台币 02/01 86.00亿台币 02/02 25.00亿台币 02/03 38.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/04：央行估发行1,000亿台币一年期定存单，3日标售。 --01/09：财政部发行财106-1期国库券，金额暂定250亿台币，6日标售。 --01/11：财政部发行两年期106甲1期公债，暂定金额250亿台币，6日标售。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币，18日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 高洁如)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行