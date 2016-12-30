香港个股：中州证券与大股东等发起成立寿险公司，持股12%

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透香港12月30日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周五宣布，与大股东河南投资集团及其他发起人共同成立寿险公司，注册资本为30亿元人民币，公司将出资3.6亿元，持股12%。
中州证券表示，将成立的寿险公司拟定名称为＂中原人寿保险股份有限公司＂，经营范围包括普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险，以及上述业务的再保险业务。
中原人寿的发起人共10名，五名持股最多的公司（包括中州证券、建业地产 子公司）各持股12%。河南投资集团持股8%。
此外，中州证券宣布已完成A股发行，并将在2017年1月3日以＂中原证券＂的名称在上海交易所挂牌，股票代号为＂601375＂，其发行价为每股4元人民币，发行不超过7亿股A股。
中州证券周四收报4.16港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行