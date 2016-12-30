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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 09:08 BJT

香港个股：中州证券与大股东等发起成立寿险公司，持股12%

路透香港12月30日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周五宣布，与大股东河南投资集团及其他发起人共同成立寿险公司，注册资本为30亿元人民币，公司将出资3.6亿元，持股12%。

中州证券表示，将成立的寿险公司拟定名称为＂中原人寿保险股份有限公司＂，经营范围包括普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险，以及上述业务的再保险业务。

中原人寿的发起人共10名，五名持股最多的公司（包括中州证券、建业地产 子公司）各持股12%。河南投资集团持股8%。

此外，中州证券宣布已完成A股发行，并将在2017年1月3日以＂中原证券＂的名称在上海交易所挂牌，股票代号为＂601375＂，其发行价为每股4元人民币，发行不超过7亿股A股。

中州证券周四收报4.16港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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