基金产业：2016年末投资人对股票基金的青睐甚于债券基金

路透纽约12月29日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国股票型基金在12月28日止当周流入118亿美元，而2016年大部分时间股市都缺乏这种热情。

数据显示，应税债券基金和交易所上市基金(ETF)同期流出7.75亿美元，为连续第三周流出。

支持调降公司税并放宽监管的共和党，赢得11月8日美国总统大选并掌控国会参重两院，之后股市便因这些政策预期而大涨。

“我们可能会见到这样的趋势持续到年底，之后持续到总统就职，”道富环球投资管理 的ETF和共同基金主管David Mazza表示。

特朗普将于1月20日就任美国总统。

本周的股票型基金资金流入和债券型基金资金流出，标志着与2016年多数情况相左。

根据汤森路透理柏，截至11月的2016年数据，美国股票型基金流出资金618亿美元；债券型基金则吸引了2,474亿美元资金。数据显示，今年只有12周股票型基金有资金净流入，应税债券基金则有32周。