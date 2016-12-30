基金产业：2016年末投资人对股票基金的青睐甚于债券基金

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透纽约12月29日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国股票型基金在12月28日止当周流入118亿美元，而2016年大部分时间股市都缺乏这种热情。
数据显示，应税债券基金和交易所上市基金(ETF)同期流出7.75亿美元，为连续第三周流出。
支持调降公司税并放宽监管的共和党，赢得11月8日美国总统大选并掌控国会参重两院，之后股市便因这些政策预期而大涨。
“我们可能会见到这样的趋势持续到年底，之后持续到总统就职，”道富环球投资管理 的ETF和共同基金主管David Mazza表示。
特朗普将于1月20日就任美国总统。
本周的股票型基金资金流入和债券型基金资金流出，标志着与2016年多数情况相左。
根据汤森路透理柏，截至11月的2016年数据，美国股票型基金流出资金618亿美元；债券型基金则吸引了2,474亿美元资金。数据显示，今年只有12周股票型基金有资金净流入，应税债券基金则有32周。
应税债券ETF在最新一周有7.98亿美元资金流入，共同基金ETF则流出16亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行