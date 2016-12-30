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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 09:35 BJT

全球金市：金价在今年最后一个交易日续升，可望结束连续三年跌势

金价料录得6月初来最佳单周涨幅，本周迄今劲扬约2.5%。不过金价12月下跌近1%，当季下挫12%左右。

美国期金 上涨0.4%，报每盎司1,163美元。

美元指数 跌0.6%至102.09。

周四数据显示，11月香港净流入中国内地黄金量按月减17.84%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)
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