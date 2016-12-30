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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 09:39 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数全年下跌6.06%

路透北京12月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周五较上日微跌0.17%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至96.2
4。

    今天是人民币汇率银行间市场最后一个交易日，今年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.0
6%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
    中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货
币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成
发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。 
        
 CFETS篮子货币          今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                    数
 人民币                      6.937                        127
 欧元                       7.3068                       -564
 日圆                       5.9591                       -128
 港元                       0.8945                       13.2
 英镑                       8.5094                         29
 澳元                       5.0157                       -160
 新西兰元                   4.8308                       -113
 新加坡元                   4.7995                        -10
 瑞郎                       6.7989                       -299
 加元                       5.1406                        -64
 林吉特                     0.6441                          9
 卢布                       8.6906                        -86
 泰铢                       5.1628                        -73
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.58，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.46，微跌0.27
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.23，微跌0.12%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.11，微跌0.3%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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