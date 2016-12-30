中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数全年下跌6.06%

路透北京12月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周五较上日微跌0.17%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至96.2 4。 今天是人民币汇率银行间市场最后一个交易日，今年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.0 6%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货 币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成 发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.937 127 欧元 7.3068 -564 日圆 5.9591 -128 港元 0.8945 13.2 英镑 8.5094 29 澳元 5.0157 -160 新西兰元 4.8308 -113 新加坡元 4.7995 -10 瑞郎 6.7989 -299 加元 5.1406 -64 林吉特 0.6441 9 卢布 8.6906 -86 泰铢 5.1628 -73 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.58，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数 报95.46，微跌0.27 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.23，微跌0.12%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.11，微跌0.3%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)