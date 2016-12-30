港报财经评论：国策来年眷顾，选中石油北水--经济日报12月30日

国策来年眷顾，选中石油北水/ 林瑞芬

今日是港股2016年最后一个交易日，以今周腾讯（00700）及中移动（00941）买盘看，似为年尾粉饰，恒指有望250天綫楼上结束2016年。

数月走势积弱的腾讯及中移动在周三及周四股价反弹略见起色，昨续涨，分别升2.2%及0.5%，分别报收187.6元及81.45元，但交投一般，似乎是年尾粉饰，但未有实质扭转近月弱势，还是要审慎观察。

阿里系擎天软件（01297）昨显着遭抛售，股价急挫18%至2.37元，事缘被沽空机构指控，而今次指控的不是海外沽空机构「浑水」，而是国产沽空机构「锺馗」。海外加国产造空者突起，民企真是有排脚震！清者或自清，但若企业真的有问题，好容易被黑手指戳伤，看来新一年，对中、小型民企股份，要步步为营！公司盘数太靓被质疑，或者以后拣股时，要留意有时报盈也有时倒退甚至报亏的企业，无理由造数造到亏损，如实报亏损，就少一重被质疑造假数指控。

回看大市，恒指昨收21790，升0.2%，250天綫约在21450。国指昨收9312，升0.13%，250天綫约在9040水平。如无意外，两指数可望在250天綫上结算2016年。2016年走势与2015年走势调转，2015年大致是先升后回，5月确认见顶，而2016年是先跌后升，2月确认见底。2017年又会否调番转，先升后跌，主要观察1月市况，因为从2016年9月始恒指已累计下调接近四个月，从高位24364回落，以本周低位21491计，累计跌幅约2,873点，冬眠待春晓，待1月尾资金面渐回复正常状况下，望可确定是浪调整市的市底，待心等着。

今日续与大家分析一下2017年的投资思路，应该怎样部署追踪这些可能突围而出的股份。2016年来讲，国际商品价格稍有起色，油价似乎在今年内已经见中期底，而特朗普新政有利油价走出低价潮，再通胀概念股份明年仍料受捧。其中，国产油股中石油（00857）兼有改革概念，可望看高一綫。中石油集团混改指导意见获集团公司原则通过，2017年内进行改革料快马加鞭，优化资产及业务结构可期。早前中石化（00386）已就旗下管道项目引资，就此，中石油旗下管道业务的评估也可以有个大概重估价值。据瑞银报告指出，于去年12月，中石油为旗下管道资产估值为市帐率1.4倍，相当于5,400亿元人民币，倘若参考中石化综合交易估值（市盈率20倍或资产值2.3倍），料中石油相关业务估值达7,000亿至1.2万亿元人民币（相当市帐率1.8至3.2）。

按瑞银报告，中石油的天然气业务未来如获得改善，价格定价更市场化，中期目标价可看至7.8元，如以瑞银估其2017年度每股盈利0.25元人民币（折合约0.28港元），折合预测PE约28倍。埃克森美孚公司（EXXON）现水平PE约42倍，大家有空间想像。此外，高华证券月内报告亦指中石油未来仍有上调评级的空间，因为天然气价格上升，公司有增加派息的机会，及管道资产重组或会提高公司估值等，股价上望6.9元。

中石油已企回50周平均綫楼上，5.2元为中期支持参考，持续稳守的话，反覆回升2015年10月6.4元将是首阻力关键，中期突破的话，回探7元为中期目标，昨收5.78元，候低收集。

选股而言，水务处理股还有明年是可取之选。最新据大摩报告指出，内地水务行业改善将由产能增加及升级带动，水务行业的产能增长处于转捩点，在政府关注供水及水质情况恶化，及中国正努力转向新经济，着重环保发展，产能不足及供应低质将为十三五计划提供投资机会。水价在供应侧改革下，有支持行业。大势而言，随着明年房地产调控持续，财政政策的重点将集中在公私营合作项目的融资和执行方面，以维持经济增长，故笔者也认为水务股，尤其有国企红筹背景的，低吸的风险不大。

北控水务（00371）有北控集团做后盾，有望投得更多的公私营合作项目。按周綫图示，昨收5.14元，亦随大市逼近50周綫，后市观察清楚如通过试底，50周綫4.9元左右开始喘跌，可留意，或分段以4.5至4.9元收集，止蚀4.2元，中期目标价6元。（完）

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