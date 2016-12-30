港报财经评论：＂特式＂升市镬气减，新兴市场好运来--信报12月30日

＂特式＂升市镬气减，新兴市场好运来/ 习广思

道指周三虽然跌逾百点，但新兴市场及港股都颇为硬净，恒指昨天升36点，北水继续南下扫建行（00939）及腾讯（00700）等大蓝筹。若果美元及美债息继续回落，将有助恒指挑战22000点。

近两日港股与新兴市场表现较佳，在美国上市的新兴市场ETF（EEM）跑赢了标普500指数ETF（SPY），理由是美滙指数及10年期美债孳息回落，反映11月8日特朗普胜出总统大选后的金融市场形势，可能开始出现变化，这亦显示资金流向有逆转的可能。

美元昨天早市偏弱，金价回升，本港收市后，外滙管理局宣布年度调整CFETS篮子货币的比重，引入11种2016年挂牌的人民币对外滙交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，美元在篮子的比重由26.4%降至22.4%，消息公布后美滙指数进一步走弱。

篮子货币的权重主要反映中国与有关国家的贸易额，占中国贸易的比重，CFETS篮子货币指数综合反映了中国与贸易伙伴的滙率变化。虽然今年下半年人民币兑美元贬值达4.3%，但篮子货币指数则微升0.22%，反映人民币贬值主要是因为美元强势。不过，减少美元权重，跟人民币兑美元强弱理应没有太大关系，昨天市场的反应可能过敏。

美滙指数之强弱，主要受息差及投资者对美国经济在特朗普治下的看法所影响，11月8日特朗普胜出大选后，市场一窝蜂投向美元，资金从新兴市场调入美股，港股亦无法幸免，在老特明年1月20日正式就职后，不明朗因素甚多，资金先从美国割禾青也十分明智，既然大家都只是炒幻想，此刻自然要先行套利。

若是Trump Trades逆转，则11月8日开始受压的资产将有望反弹，包括新兴市场、黄金及国债。港股市场有一个板块于11月受到双重打击，导致股价重创，就是香港的蓝筹地产股。11月4日港府公布＂加辣＂冷却楼市，除首置外，印花税一律加至15%，接着11月8日特朗普胜出大选后，美国国债孳息急升，地产股又遭到一轮抛售。

事隔近两个月，政府的辣招只影响到成交，楼价仍能企稳。此外，避开辣招也有不少方法，一家人化整为零买楼投资，个个都系首置。新春后楼市每有小阳春，若美国债息回落，更会有利销情，蓝筹地产股跌至颇为吸引的水平，近两日大市反弹，佢哋都冇份，可以慢慢收集，等明年3、4月份收割。

港府昨天公布了今个财政年度最后一季的卖地计划，预料可提供3610个单位，全年度共可提供1.9万个单位，这成绩得来不易，但仍未及当年前特首曾荫权承诺的年供应两万个私楼单位。供应有限，楼价要大跌，除非外围有重大金融动荡，所以可以谂谂分阶段买入地产股。

来自上海的北水昨天净买入34.5亿元，仍集中于建行及腾讯等大蓝筹，分别净买入17.6亿元及2.2亿元，北水拣股的条件，除了考虑基本因素外，还不外乎几个因素，一是有A、H股差价；二是内地A股发行量及流通量少的H股；三是内地稀有的品种。

符合第一个条件的H股其实甚多，但不少公司质素有问题。符合第二个条件的以国企内银股较多，大内银A股流通量其实不多，中央汇金作为大股东已占了一大部分，国有法人股东又占了部分，加上去年中内地A股股灾，中国金融证券股份公司为政府稳定股市又买了一批内银股，令市场的货源更乾涸，北水要买内银，很自然要南下。

除了内银股，华能电力（00902）的流通A股也较少，虽然A股的发行股数有105亿股，但扣除大股东及各国企法人的持股后，实则可在市场买卖的A股可能只有十多亿股；相比之下，本港中央结算名下的华能电力便有39亿股，货源应该较为充足，以昨天成交金额为例，H股成交有3.7亿元，北水净买入达1.22亿元，而A股成交则只得3659万元人民币；况且，A股对H股的溢价达55%，想买华能的内地投资者南下买货，实在有着数。（完）

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