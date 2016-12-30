港报社评：房屋需求已变，供地目标应变--经济日报12月30日

港府昨指今个财政年度卖地可供应单位超标8%。现届政府找地不遗余力，楼价较4年多前仍贵，市民居住质素亦跌。现届与下届政府都需面对需求已增的现实，调高供应目标。

港府昨公布下季度卖地计划，连同其他如铁路物业等项目，合共可提供的住宅单位约3,610伙，加上前3季可建逾1.5万伙单位的供应，今个财政年度可供应单位达1.94万个，较1.8万的目标超标8%。

发展局局长陈茂波昨强调，政府今个财政年度将共推售21幅用地，可供兴建约1.33万个单位，是2010年恢复卖地以来最高数字。从供应数字看，确反映现届政府将房屋问题视为重中之重，千方百计找地起楼。

可惜的是供应虽然超标，但楼价却不断上升，已较现政府上任时高出38%，且新盘单位愈起愈细，即所谓迷你户或劏房，居住质素不升反跌，故现实是不但愈住愈贵、还愈住愈细。

再以昨天揭标的启德地为例，夺得地皮的是本地财团，虽已非早前以超高价买地的内地财团，但投标价亦属市场预计上限，上述种种情况显示土地供求仍然偏紧，港府政策远未达目标效果，实需变通。

那应从供应还是需求下手呢？在需求管理措施上，港府数年来已不断加码，招数边际效用愈来愈低，副作用愈来愈大，似乎已变得最好亦只能换取一点时间。以最新辣招即上月初推出的15%非首置印花税为例，徒令二手供应大减下，成交下降反而楼价更升。

因此，港府应做的是在供应方面加码。目前可起1.8万个单位的每年土地供应目标，是以过去市场每年的一手吸纳量为基准，惟香港楼市结构已变，既多了内地投资者来港置业的需求，更因此连带地增加了本地投资意慾，即楼市愈升愈吸引更多资金入市，令得供应虽增以至超标，但理顺楼市、平遏楼价的效果不彰。现届与下届政府都应考虑因应需求有变，重估可以平衡供求的土地供应量，增加供应，以免不断落后于市场形势而招数泥牛入海。

当然，要增加供应，又归根到拓地方面，否则港府纵能短期内增加土地供应，恐怕中期已无以为继。下届政府固应继承现届政府拓地的决心，更要加快行事，包括推动填海、运用棕地等，公众亦应理性地平衡保育与发展的需要，令本港房屋可以摆脱无米炊的困局。（完）

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