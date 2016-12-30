港报社评：故宫馆本是好东西，零谘询却嫌坏规矩--信报12月30日

本地第一大党民建联选出＂香港年度汉字＂，在投票人数创出新高的情况下，得票最多的是＂乱＂，堪称众望所归。一字记之曰乱，实实在在就是香港社会的无情写照，远的如两年前雨伞运动不说，打从农历新年的旺角骚乱开始，二○一六年几乎没有一天不在纷纷乱乱的气氛之中度过；及至岁末年终，仍然乱成一团，西九文化区再一次好事多磨。

说是好事，半点不假。政务司司长林郑月娥日前宣布，打算在西九文化区兴建故宫博物馆，此举若然得以落实，诚属文化界一大盛事，难得北京故宫博物院愿意跟香港合作，把珍贵藏品在西九长期展出，相信受欢迎程度远胜几年前来港展览而引起轰动的《清明上河图》。却可惜，政府的处理手法大有商榷余地，好事随即惹来负面观感及批评，因为林郑月娥竟然事前毫无公开谘询，理由之一是避免一旦遇到反对声音而令中央尴尬云云。立法会民主派议员群起而攻之，民间亦有人酝酿提出司法覆核。好事多磨的结果，愈想避免尴尬，局面愈是尴尬。

监于林郑月娥有机会参选特首，故宫馆事件会不会影响其选情？有道是，＂机关算尽太聪明，反误了卿卿性命＂，不可不慎。

民主派议员对于故宫馆的质疑理据很简单，《西九文化区管理局条例》第十九条规定，管理局须就有关发展或营运艺术文化设施等谘询公众，没有谘询就是黑箱作业。二十四名议员已去信立法会内务委员会主席李慧琼，要求尽快召开特别会议，邀请林郑月娥及西九行政总裁栢志高回应质询，并要求政府及西九管理局提交有关兴建故宫馆的相关文件。此外，自称没有任何政党背景的市民组成＂JR团队＂在网上发起联署，同样质疑没有谘询就宣布建馆的做法不符条例要求，担心造成先例，影响市民对政府和管理局的信心，他们会视乎林郑的回覆而考虑是否提出司法覆核挑战政府的决定。

去年以健康理由请辞的前西九管理局行政总裁连纳智亦向旧雇主放箭，指管理局过往在兴建文化设施之前，都会进行公众谘询，这次做法破坏以往一贯的规矩。连纳智又表示，香港有其他设施作历史文物的展出，西九文化区的设计原意是聚焦现代艺术，现时在没有解释之下就作出改变，令他感觉有关决定是关乎政治而非文化。

究竟林郑月娥的决定是不是关乎政治？一周之内不惜取消休假而两度访京的她，当然没有承认，仅仅在出席故宫文物医院、故宫教育中心和建福榜揭幕典礼时说：＂故宫魅力无人可拒绝。＂

平心而论，故宫的魅力确是非同凡响，假如一切按照惯常的做法进行谘询，即使遇到反对声音（这已是撕裂社会司空见惯的常态），最终应该还是可以得到正面评价。弊则弊在，公务员出身的林郑司长今次不知为何单凭长官意志行事，企图＂由上而下＂绕过既定程序，而且搬出＂中央送赠熊猫也没有谘询＂来尝试将此事合理化。送赠熊猫和兴建故宫馆乃风马牛不相及的两件事，前者只是交给海洋公园照顾，毋须额外打造一座＂熊猫馆＂，后者则牵涉敏感的土地资源，怎可以不伦不类地混为一谈？

故宫馆的争议，有人认为是＂中港矛盾＂的延伸，如果来港展出藏品的不是故宫，而是罗浮宫，民主派也许不会反应激烈。真的吗？恐怕不是，西九文化区逾十年前原本采纳英国建筑师Norman Foster的设计概念，结果由于种种争拗而推倒重来，可见＂外国势力＂同样没有优待。归根究柢，零谘询才是问题的焦点所在。

面对争议发酵，化解之道不外乎两个考虑，其一是重新谘询，林郑司长运用打滚官场数十年的智慧趁早说服公众，故宫馆确是好东西；其二是退而求其次，在本港现成的博物馆之中，物色最适合的一个作为故宫藏品的展览场地。林郑月娥一意孤行的话，既不利西九，也不利选情。（完）

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