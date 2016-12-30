港报社评：消防安全要求合理，迷你仓勿靠吓卸责--明报12月30日

牛头角迷你仓夺命四级大火事过半年，消防处联同多个政府部门交代巡查全港迷你仓进度，发现数以百计迷你仓违规，潜在火警隐患，惟业界改善步伐缓慢，有声音还质疑当局对迷你仓提出的安全要求＂苛刻＂，扬言行业＂濒临全面倒闭＂，直接影响民生，云云。要求迷你仓营运须符合消防安全，天经地义，不容砌辞推搪；以可能触发民怨＂靠吓＂拖延，尤其不能接受。政府必须尽快设立迷你仓发牌制度，加强规管，严重违规者须负刑责，以收阻吓作用，确保商业利益不会凌驾公众安全。

消防处表示，全港迷你仓至少有885间，当局半年来巡查了756间，有257间违规，潜在火警危险，包括逃生门锁不合规格或锁上、消防喉辘系统覆盖不足、出口及方向指示牌不足、窗口阻塞或不足等。屋宇署人员则巡查了733间迷你仓，发现违反建筑物条例情况普遍，诸如迷你仓间隔太密，逃生通道不足，署方已向259间迷你仓发出571张命令，要求在限期内纠正。全港超过三成迷你仓有违规问题，情况严重；消防处半年向业界发出逾1200张消除火警危险通知书，迄今只有50间遵办改善，进度亦嫌缓慢。

为免悲剧重演，加强迷你仓消防安全已成当务之急。目前不少迷你仓的消防设备都严重不足，间隔过度挤迫，不仅逃生通道狭窄，布局更是＂九曲十三弯＂，＂倔头巷＂处处，不利逃生；铁皮间隔传热迅速、间隔板过高妨碍散热散烟，也增加火警时扑救的难度。个别迷你仓为求用尽每寸空间＂赚到尽＂，甚至将原有厕所拆除，用以增设储存仓，四边窗户也几乎全被储物仓密封，俨如一个密闭空间。由于现时法例容许1973年前落成的工厦，毋须强制安装洒水系统，部分设于这类旧式工厦的迷你仓，一旦发生火警，情况不堪设想。

针对上述弊端，消防处除要求迷你仓负责人加装方向指示牌和消防喉辘等设备，更必须改善布局，储存仓之间的间距不得小于2.4米，间格及储存仓不能高于2.35米，天花板与储存仓之间至少要有1米距离，迷你仓还须确保有相当于储存面积6.25%的窗口，作散烟之用及方便消防员进入救援。大幅改善迷你仓内部布局，意味负责人不仅要花一笔装修费，更必须减少出租储存仓数目，影响生意利润。

可以想像，这些要求不会获得每名业界人士欢迎。有业界代表就声称，部分要求难以在短期内进行，业界＂无所适从＂，扬言＂行业濒临全面倒闭，直接影响整体社会民生＂，云云。诚然，装修改善仓内布局需时，但消防处已表明，会视乎个别情况，给予通融时间，不存在要求过分苛刻的问题；至于所谓＂行业面临倒闭为市民造成麻烦不便＂，更有＂靠吓＂之嫌。消防处承认，业界若要符合要求，储物面积或需减少两至三成，相信对迷你仓营运影响有限，况且处方目前不过是根据现有法例执法。业界企图以危言耸听，回避消防安全合理要求，社会大众不会接受。

消防处和政府各部门过去半年的大规模巡查，对敦促业界改善消防安全虽有帮助，但并不足够，还须尽快引入发牌制度，加强对迷你仓的规管。消防处坦言由于现行法例未有迷你仓注册登记制度，只能继续倚靠网上搜寻、实地视察和市民提供资料，去搜索全港迷你仓，未能确保是否还有漏网之鱼。当前迷你仓的其中一个消防隐患，是储存仓内可能放置了危险易燃物品，消防人员到场查巡，若没有租用客户配合，也无法开锁视察。有迷你仓负责人为此特意增聘夜更巡仓员，利用伸缩镜头抽查拍摄仓内有否存放危险品，以及会否有租户留宿等，做法可取。然而与其倚靠个别营运者自律把关，当局不如尽快制订更完善的安全守则，要求业界遵守，若未达要求就不予发牌。

政府同时必须尽快立法堵塞消防漏洞，包括强制所有旧式工厦安装自动洒水系统。牛头角迷你仓大火后，政府曾表示考虑修例规管迷你仓，严重违规行为要负上刑事责任，不能仅靠罚款阻吓。政府必须说到做到，尽快定出修例时间表，长远更应考虑将未能维持消防安全刑事化。公众安全重要性远高于商业利益，正因市民对迷你仓服务有需求，业界更须负起应有责任，积极配合提升消防安全水平。（完）

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