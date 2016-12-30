重发-日本债市：日债收益率守在三周低位附近，美债因标债需求强劲而大涨

(重发以添加报价表格) 路透东京12月30日 - 日本政府公债收益率周五守在三周低位附近， 隔夜美国公债标售获强劲需求，令各年期美债收益率下跌。 10年期日债收益率 持平在0.040%，接近上日触及的三 周低位0.035%。 日债市场并受到投资者风险胃纳消退的支撑，日股日经指数 跌至三周低位。 但日本公债未能大幅上涨，因许多投资者已在年底前平仓。 10年期日本公债收益率今年料下跌20个基点左右。 日本央行实行负利率政策之后，10年期日本公债收益率在今年早些时 候跌至零以下，7月时触及纪录低位负0.300%，其时正值英国公投脱欧令 全球市场震荡之际。 但之后收益率攀升，脱离了负值区间，因日本央行未扩大本已激进的 购债计划，最终选择采用收益率曲线控制，目标在于将指标收益率维持在 零左右。 日本公债收益率亦受到美国公债收益率上涨的影响。11月美国总统大 选后美国公债收益率大涨。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.180% 五年期公债 -0.100% +0.5 -0.105% 10年期公债 0.050% +1.0 0.040% 20年期公债 0.585% +1.0 0.575% 30年期公债 0.710% +0.5 0.705% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.20 -0.05 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 戴素萍/王琛；审校 龚芳/张涛)