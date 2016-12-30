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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 10:27 BJT

重发-日本债市：日债收益率守在三周低位附近，美债因标债需求强劲而大涨

(重发以添加报价表格)
    路透东京12月30日 - 日本政府公债收益率周五守在三周低位附近，
隔夜美国公债标售获强劲需求，令各年期美债收益率下跌。
    
    10年期日债收益率 持平在0.040%，接近上日触及的三
周低位0.035%。
    
    日债市场并受到投资者风险胃纳消退的支撑，日股日经指数 
跌至三周低位。 

    但日本公债未能大幅上涨，因许多投资者已在年底前平仓。
    
    10年期日本公债收益率今年料下跌20个基点左右。
    
    日本央行实行负利率政策之后，10年期日本公债收益率在今年早些时
候跌至零以下，7月时触及纪录低位负0.300%，其时正值英国公投脱欧令
全球市场震荡之际。
    
    但之后收益率攀升，脱离了负值区间，因日本央行未扩大本已激进的
购债计划，最终选择采用收益率曲线控制，目标在于将指标收益率维持在
零左右。
    
    日本公债收益率亦受到美国公债收益率上涨的影响。11月美国总统大
选后美国公债收益率大涨。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债         0.000%     +0.0   -0.180%
    五年期公债        -0.100%     +0.5   -0.105%
    10年期公债        0.050%     +1.0    0.040%
    20年期公债        0.585%     +1.0    0.575%
    30年期公债        0.710%     +0.5    0.705%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.20    -0.05    150.25
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>


 (编译 戴素萍/王琛；审校 龚芳/张涛)
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