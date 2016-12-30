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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 10:22 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初走扬逾1角，反应韩元等亚币反弹及台股大涨

路透台北12月30日 - 台币兑美元 周五盘初走扬逾1角。汇银人士表示，由于日圆、韩元等亚币稍见回升及台股大涨，带动盘初台币从波段低位反弹走高，惟量能不大观望后续亚币释出进一步指引。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.42亿美元，交投较日前淡静，上日同时段则为1.64亿美元。盘初仍续消化年底出口商抛汇卖需惟量能减弱，而因台币回升也吸引部分进口商进场买汇，至于外资买卖汇皆有、方向尚不明确。

〞之前台币一路贬不回头，今天难得走升，进口商就进来了。〞一位大型公营银行交易员说。

本地时间10:11，台币兑美元报32.200，交投区间介于32.200-32.260，上日收在32.312。韩元兑美元 报1,207.7，上日收在1,210.5；台股 则涨0.85%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.157/32.177，上日收在32.260。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.180-32.300

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--《综述》美国11月商品贸易逆差扩大，劳动力市场接近充分就业 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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