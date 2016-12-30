台湾汇市：台币兑美元盘初走扬逾1角，反应韩元等亚币反弹及台股大涨

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透台北12月30日 - 台币兑美元 周五盘初走扬逾1角。汇银人士表示，由于日圆、韩元等亚币稍见回升及台股大涨，带动盘初台币从波段低位反弹走高，惟量能不大观望后续亚币释出进一步指引。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.42亿美元，交投较日前淡静，上日同时段则为1.64亿美元。盘初仍续消化年底出口商抛汇卖需惟量能减弱，而因台币回升也吸引部分进口商进场买汇，至于外资买卖汇皆有、方向尚不明确。
〞之前台币一路贬不回头，今天难得走升，进口商就进来了。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:11，台币兑美元报32.200，交投区间介于32.200-32.260，上日收在32.312。韩元兑美元 报1,207.7，上日收在1,210.5；台股 则涨0.85%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.157/32.177，上日收在32.260。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.180-32.300
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--《综述》美国11月商品贸易逆差扩大，劳动力市场接近充分就业 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行