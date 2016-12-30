日本股市：日经指数早盘因获利了结跌至三周低位，2016年年线或持平

日经指数今年料将收低0.1%左右，第四季曾上涨逾15%，但形势会否反转还要看午后交易。

“鉴于11月以来日股大幅上涨，了结获利是自然的事。现在人们关注日经指数今年年线将收涨还是收跌，”SMBC日兴证券投资研究总经理Chihiro Ohta说道。

日股受到日圆兑美元跌势提振；因外界预期特朗普政府将通过增加基础设施开支、减税及放松监管来提振美国经济和提高通胀。

“日本股市今年在很大程度上受到了英国退欧和美国大选等全球性事件的影响。就明年来说，日本股市将继续准备迎接风险，比如特朗普会否实施竞选时承诺的政策，”大和证券股市策略师高桥和宏说道。

除制药类股以外，所有板块都下跌，房地产、海运和制铁股表现逊于大盘。

三井不动产 跌1.15%，三菱地所 下滑0.54%，商船三井 跌0.61%，新日铁住金 下挫1.61%。

出口类股也遭遇下滑。本田汽车 跌1.13%，日产汽车 跌0.47%，Panasonic 下滑1.08%。

东芝 反弹上涨9.05%，截至周四的过去三天东芝股价曾暴跌40%左右，已导致市值蒸发约65亿美元。此前该公司称可能不得不提列与收购的美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。