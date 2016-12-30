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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 10:40 BJT

台湾债市：10年券105/11殖利率盘初小跌，年末作帐买气回笼

路透台北12月30日 - 台湾10年指标公债105/11期 周五盘初连两日跟随美债殖利率下跌。交易员表示，年末最后一日的买盘出笼，殖利率下行。

交易员表示，盘中美债的电子盘殖利率再小跌，引领台债殖利率向下，不过报价方面仍相当稀疏，成交也淡，不算有明确方向。

〞看报价就知道没有人要玩。没关系任它想干嘛就干嘛，对绩效没有影响。〞一位证券商交易员表示。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.21-1.25%。

本地时间10:36，10年券105/11 殖利率跌3.72基点至1.2038%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.72%。

美国公债收益率周四全线下跌，大部分触及两周低位，因在今年最后一个全天交易日内进行的七年期公债标售获强劲需求后，投资者寻求买入避险公债。10年期 收益率报2.48%，稍早收益率触及12月14日以来最低的2.46%。

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--美国债市：七年期公债标售获强劲需求，将收益率压至数周低位

--《全球汇市》欧元在假期淡静交投中跳涨，但今年料年度下跌 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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