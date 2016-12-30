台湾债市：10年券105/11殖利率盘初小跌，年末作帐买气回笼

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透台北12月30日 - 台湾10年指标公债105/11期 周五盘初连两日跟随美债殖利率下跌。交易员表示，年末最后一日的买盘出笼，殖利率下行。
交易员表示，盘中美债的电子盘殖利率再小跌，引领台债殖利率向下，不过报价方面仍相当稀疏，成交也淡，不算有明确方向。
〞看报价就知道没有人要玩。没关系任它想干嘛就干嘛，对绩效没有影响。〞一位证券商交易员表示。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.21-1.25%。
本地时间10:36，10年券105/11 殖利率跌3.72基点至1.2038%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.72%。
美国公债收益率周四全线下跌，大部分触及两周低位，因在今年最后一个全天交易日内进行的七年期公债标售获强劲需求后，投资者寻求买入避险公债。10年期 收益率报2.48%，稍早收益率触及12月14日以来最低的2.46%。
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--美国债市：七年期公债标售获强劲需求，将收益率压至数周低位
--《全球汇市》欧元在假期淡静交投中跳涨，但今年料年度下跌 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行