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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 10:49 BJT

《汇市简讯》美元指数因欧元跳涨走低，整体呈中性格局

0233 GMT

* 美元指数在亚洲时段跌0.4%，此前欧元跳涨200个点

* 各类市场表现不错，E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指涨0.4%

* 动能研究显示负面，5、10及20天移动均线冲突，短期线倾向不明

* 美元指数在103.55/65形成三重顶形态，该价位亦为主要的关键阻力位

* 亚洲时段低点101.99和纽约收市价102.68分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2hSsWHQ (完)

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