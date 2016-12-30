《汇市简讯》美元指数因欧元跳涨走低，整体呈中性格局

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
0233 GMT
* 美元指数在亚洲时段跌0.4%，此前欧元跳涨200个点
* 各类市场表现不错，E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油涨0.3%，日经指数跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指涨0.4%
* 动能研究显示负面，5、10及20天移动均线冲突，短期线倾向不明
* 美元指数在103.55/65形成三重顶形态，该价位亦为主要的关键阻力位
* 亚洲时段低点101.99和纽约收市价102.68分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2hSsWHQ (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行