《汇市简讯》欧元兑美元涨幅缩减至0.4%，此前一度触及1.0700

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
0251 GMT
* 欧元兑美元开局平静，随后短暂大涨200个点至1.0700。欧元上涨主要因为资金流动，并非消息面因素所致
* 市场流动性不足，且有电脑驱动的交易
* 波动区间几小时内维持在1.0557/70，随后下滑，欧元兑美元目前涨0.4%至1.0535
* 亚洲时段波动区间1.0485/1.0700的两端为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2hSfVhO (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行