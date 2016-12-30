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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 11:17 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元涨幅缩减至0.4%，此前一度触及1.0700

0251 GMT

* 欧元兑美元开局平静，随后短暂大涨200个点至1.0700。欧元上涨主要因为资金流动，并非消息面因素所致

* 市场流动性不足，且有电脑驱动的交易

* 波动区间几小时内维持在1.0557/70，随后下滑，欧元兑美元目前涨0.4%至1.0535

* 亚洲时段波动区间1.0485/1.0700的两端为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2hSfVhO (完)

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