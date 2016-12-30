香港房地产：11月私人住宅楼价创新高，惟租金终结此前连六个月升势

路透香港12月30日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，11月全港私人住宅楼价指数连续第八个上升，升穿去年9月的高位，创历史新高，但按月升幅比10月份明显收窄，且月内租金指数终结此前连续六个月上涨，按月回落0.93%。

11月全港私人住宅楼价指数报306.6，去年9月的历史高位为306.1；按月上升0.79%，按年则升4.5%，11月升幅比10月调整后的2.7%显着收窄；综合今年1-11月的楼价则累计升7.6%。

香港政府11月4日再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。因此11月的数据尚未反映加辣的影响。

高力国际亚洲区估价及谘询服务行政董事张翘楚表示，最新数字与去年9月的高位相差不大，如没有较多的成交量配合，升穿与否意义不是太大。

＂11月数字未反映政府辣招、美国加息等因素，所以12月或1月的数字有机会有所不同。＂他说。

莱坊估价及谘询部主管林浩文亦指，目前的住宅成交量仍偏低，估计2016年一、二手总成交只有约5.4-5.5万宗的低水平，市场因此有点扭曲，因少数成交已是数据制定的基础。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价11月按月分别升0.57%、0.79%和1.4%；D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）按月升幅分别0.8%及1.1%。

租金方面，11月整体私人住宅租金按月回落0.93%，10月份经调整后的升幅为0.46%；A、B及C类住宅租金平均跌0.97%，D、E类单位租金则降0.48%。

租金趋势过往是楼价走向的指标，但张翘楚表示，近年香港的住宅租金一直跟不上楼价升幅，之前当楼价与高位距离只有0.75%时，租金比高位低3%。这主要因现时市场以刚性需求为住，真正的投资性租盘不多，假如情况持续，未来租金和楼价表现的差距将会进一步拉阔。（完）

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