中国票据市场：转贴利率波动有限，年关前仅个别机构收票总体业务寥寥

路透上海12月30日 - 中国票据市场转贴利率本周波动有限；年内最后一周，多数机构资产端摆布已落定，仅个别机构少量收票，总体业务寥寥，而资金供需及价格也维持基本稳定，票据利率亦相对平稳。

“没什么业务了，（转贴利率）就半死不活地在3.6%-3.7%附近晃悠，和上周也差不多，做的少，报价也比较零星。”上海一银行交易员说。

他并表示，虽然有个别股份制银行及城商行仍在收票，但在清淡的市况中影响有限；而今年也不像往年，由于不再进行规模考核，年末依靠票据冲规模的需求也明显弱化。

上海另一银行交易员则谈到，跨年后在机构年初布局的助推下，票据需求将明显升温，但由于此次元旦春节相距较近，1月节日备付需求料早早到来，资金价格波动难免，转贴利率即使有所下滑空间亦受限。

银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

而全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价