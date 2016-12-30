中国票据市场：转贴利率波动有限，年关前仅个别机构收票总体业务寥寥

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透上海12月30日 - 中国票据市场转贴利率本周波动有限；年内最后一周，多数机构资产端摆布已落定，仅个别机构少量收票，总体业务寥寥，而资金供需及价格也维持基本稳定，票据利率亦相对平稳。
“没什么业务了，（转贴利率）就半死不活地在3.6%-3.7%附近晃悠，和上周也差不多，做的少，报价也比较零星。”上海一银行交易员说。
他并表示，虽然有个别股份制银行及城商行仍在收票，但在清淡的市况中影响有限；而今年也不像往年，由于不再进行规模考核，年末依靠票据冲规模的需求也明显弱化。
上海另一银行交易员则谈到，跨年后在机构年初布局的助推下，票据需求将明显升温，但由于此次元旦春节相距较近，1月节日备付需求料早早到来，资金价格波动难免，转贴利率即使有所下滑空间亦受限。
银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。
而全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行