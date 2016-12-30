路透基点：中国国开行通过首笔境外联贷筹资10亿英镑--TRLPC

路透香港12月30日 - 中国国家开发银行周四称，该行已通过第一笔境外联贷筹得10亿英镑(12亿美元)三年期贷款。

中银香港、交通银行香港分行、招商银行离岸金融中心和汇丰担任牵头行兼簿记行，而法国巴黎银行和渣打银行为主办行。

该行称，所筹资金将用于在英国的项目，作为中英双边贸易与基建投资合作长期承诺的一部分。

该行并称将继续通过各种海外渠道筹集资金，以支持中国的“一带一路”倡议及中资企业的海外扩张。

国家开发银行为中国顶级政策银行，信用评级为Aa3/AA–/A+ (穆迪/标普/惠誉)。

两个月前，该行通过香港分行重返债券市场。10月28日汤森路透旗下IFR有报导称，该行售出3.5亿美元五年期债券，较同期美国公债收益率加码70个基点，还售出5亿欧元(5.46亿美元)三年期债券，为互换利率中价(mid-swap)加码30个基点。

该行上次进入贷款市场是在2012年，提高筹资规模后融得3.35亿美元三年期境内到期一次性偿还贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。瑞穗银行担任牵头行兼簿记行及协调行。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)