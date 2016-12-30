路透基点：中国国开行通过首笔境外联贷筹资10亿英镑--TRLPC

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透香港12月30日 - 中国国家开发银行周四称，该行已通过第一笔境外联贷筹得10亿英镑(12亿美元)三年期贷款。
中银香港、交通银行香港分行、招商银行离岸金融中心和汇丰担任牵头行兼簿记行，而法国巴黎银行和渣打银行为主办行。
该行称，所筹资金将用于在英国的项目，作为中英双边贸易与基建投资合作长期承诺的一部分。
该行并称将继续通过各种海外渠道筹集资金，以支持中国的“一带一路”倡议及中资企业的海外扩张。
国家开发银行为中国顶级政策银行，信用评级为Aa3/AA–/A+ (穆迪/标普/惠誉)。
两个月前，该行通过香港分行重返债券市场。10月28日汤森路透旗下IFR有报导称，该行售出3.5亿美元五年期债券，较同期美国公债收益率加码70个基点，还售出5亿欧元(5.46亿美元)三年期债券，为互换利率中价(mid-swap)加码30个基点。
该行上次进入贷款市场是在2012年，提高筹资规模后融得3.35亿美元三年期境内到期一次性偿还贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。瑞穗银行担任牵头行兼簿记行及协调行。(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行