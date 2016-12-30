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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 11:56 BJT

台湾股市：盘中上涨，今年可望收升10%

若今日收盘涨幅可望守住，大盘2016年将收升10.7%，扳回2015年的10%跌幅。

相比之下，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年涨幅料为3.3%。

电子类指数 涨0.6%，金融保险类指数 涨0.7%。

大型权重股上涨，晶圆代工大厂台积电 升0.3%，鸿海精密 涨0.7%。(完) 　　
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