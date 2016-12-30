中国货币市场：资金偏松利率下行，年末财政存款投放保流动性平稳

路透北京12月30日 - 中国银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。

华南一银行交易员称，“假期前整体比较清淡，大家也都准备的差不多了，供给不多，但需求也下来了，...可能部分没把握好的小机构还在借跨年，但资金整体上还是比较平稳的。”

她并表示，流动性平稳得益于年末财政资金的投放，本周公开市场虽然净回笼但主因前期投放过多的被动行为，预计年后随着机构备付的减少，资金面将会延续偏松格局。

北京一券商交易员说，“各个期限都比较松，部分非银也在出，可能前期有些出不掉的现在拿出来了，利率也下来了。”

央行公开市场本周净回笼2,450亿元，其中今日进行总额2,500亿元逆回购，单日净投放1,000亿元，结束此前连续五日净回笼。周一和周二公开市场仍为7/14/28天三个期限品种组合操作，而因到期日临近春节或落在节日期间，周三至周五28天期逆回购缺席。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0971 2.1103 -1.32

七天 2.4651 2.7218 -25.67

14天 3.8267 4.4582 -63.15

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4650 0.5500 +291.50

七天 3.0250 2.1950 +83.00

14天 3.0800 2.6000 +48.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1300 -3.00

七天 3.2400 3.2400 +0.00

14天 3.7000 6.0000 -230.00

Shibor

其中:隔夜 2.2300 2.2270 +0.30

七天 2.5430 2.5440 -0.10

三个月 3.2726 3.2651 +0.75