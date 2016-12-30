中国货币市场：资金偏松利率下行，年末财政存款投放保流动性平稳

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京12月30日 - 中国银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。
华南一银行交易员称，“假期前整体比较清淡，大家也都准备的差不多了，供给不多，但需求也下来了，...可能部分没把握好的小机构还在借跨年，但资金整体上还是比较平稳的。”
她并表示，流动性平稳得益于年末财政资金的投放，本周公开市场虽然净回笼但主因前期投放过多的被动行为，预计年后随着机构备付的减少，资金面将会延续偏松格局。
北京一券商交易员说，“各个期限都比较松，部分非银也在出，可能前期有些出不掉的现在拿出来了，利率也下来了。”
央行公开市场本周净回笼2,450亿元，其中今日进行总额2,500亿元逆回购，单日净投放1,000亿元，结束此前连续五日净回笼。周一和周二公开市场仍为7/14/28天三个期限品种组合操作，而因到期日临近春节或落在节日期间，周三至周五28天期逆回购缺席。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0971 2.1103 -1.32
七天 2.4651 2.7218 -25.67
14天 3.8267 4.4582 -63.15
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4650 0.5500 +291.50
七天 3.0250 2.1950 +83.00
14天 3.0800 2.6000 +48.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1300 -3.00
七天 3.2400 3.2400 +0.00
14天 3.7000 6.0000 -230.00
Shibor
其中:隔夜 2.2300 2.2270 +0.30
七天 2.5430 2.5440 -0.10
三个月 3.2726 3.2651 +0.75
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行