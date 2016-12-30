中国外汇：9月末银行业对外净负债1,520亿美元，较6月末上升120亿--外管局

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至9月末，中国银行业对外净负 债1,520亿美元，较6月末上升120亿美元，为该数据公布以来首次反弹。 外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人 民币负债为3,518亿美元，为连续三个季度环比下降；对外美元负债为2,985亿美元，为连续 三个季度环比上升。 以下为外管局公布的中国银行业对外金融资产负债数据： 表1 中国银行业对外金融资产和负债情况 （单位：亿美元） 2016年9月 6月末 3月末 2015年12月末 末 资产 8,276 7,779 7,483 7,392 存款和贷款 6,630 5,931 5,766 5,759 债券 818 743 685 633 其他资产 1,128 1,106 1,032 1,000 负债 9,796 9,179 9,026 9,488 存款和贷款 5,077 4,933 4,745 4,881 债券 1,175 1,130 1,141 1,399 其中：短期债 - 598 679 888 券 其他负债 3,545 3,117 3,141 3,208 净负债 1,520 1,400 1,543 2,096 表2 中国银行业对外金融资产和负债币种构成情况（单位：亿美元） 2016年9月 6月末 3月末 2015年12月末 末 资产 8,276 7,779 7,483 7,392 人民币 849 731 687 587 美元 5,823 5,485 5,380 5,412 其他 1,604 1,563 1,416 1,393 负债 9,796 9,179 9,026 9,488 人民币 3,518 3,580 3,798 4,371 美元 2,985 2,740 2,477 2,340 其他 3,294 2,859 2,751 2,776 净负债 1,520 1,400 1,543 2,096 （完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行