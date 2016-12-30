中国外汇：9月末银行业对外净负债1,520亿美元，较6月末上升120亿--外管局

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至9月末，中国银行业对外净负 债1,520亿美元，较6月末上升120亿美元，为该数据公布以来首次反弹。 外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人 民币负债为3,518亿美元，为连续三个季度环比下降；对外美元负债为2,985亿美元，为连续 三个季度环比上升。 以下为外管局公布的中国银行业对外金融资产负债数据： 表1 中国银行业对外金融资产和负债情况 （单位：亿美元） 2016年9月 6月末 3月末 2015年12月末 末 资产 8,276 7,779 7,483 7,392 存款和贷款 6,630 5,931 5,766 5,759 债券 818 743 685 633 其他资产 1,128 1,106 1,032 1,000 负债 9,796 9,179 9,026 9,488 存款和贷款 5,077 4,933 4,745 4,881 债券 1,175 1,130 1,141 1,399 其中：短期债 - 598 679 888 券 其他负债 3,545 3,117 3,141 3,208 净负债 1,520 1,400 1,543 2,096 表2 中国银行业对外金融资产和负债币种构成情况（单位：亿美元） 2016年9月 6月末 3月末 2015年12月末 末 资产 8,276 7,779 7,483 7,392 人民币 849 731 687 587 美元 5,823 5,485 5,380 5,412 其他 1,604 1,563 1,416 1,393 负债 9,796 9,179 9,026 9,488 人民币 3,518 3,580 3,798 4,371 美元 2,985 2,740 2,477 2,340 其他 3,294 2,859 2,751 2,776 净负债 1,520 1,400 1,543 2,096 （完） (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)