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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 13:53 BJT

中国外汇：9月末银行业对外净负债1,520亿美元，较6月末上升120亿--外管局

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至9月末，中国银行业对外净负
债1,520亿美元，较6月末上升120亿美元，为该数据公布以来首次反弹。
    
    外管局网站发布的新闻稿并显示，同期在银行业对外负债中，分币种看，银行业对外人
民币负债为3,518亿美元，为连续三个季度环比下降；对外美元负债为2,985亿美元，为连续
三个季度环比上升。
    
    以下为外管局公布的中国银行业对外金融资产负债数据：
    
    表1 中国银行业对外金融资产和负债情况 （单位：亿美元）
    
                 2016年9月     6月末      3月末    2015年12月末
                 末                                
  资产             8,276      7,779      7,483        7,392 
    存款和贷款     6,630      5,931      5,766        5,759 
    债券            818        743        685          633 
    其他资产       1,128      1,106      1,032        1,000 
  负债             9,796      9,179      9,026        9,488 
    存款和贷款     5,077      4,933      4,745        4,881 
    债券           1,175      1,130      1,141        1,399 
   其中：短期债      -         598        679          888 
 券                                                
    其他负债       3,545      3,117      3,141        3,208 
 净负债            1,520      1,400      1,543        2,096 
    
    表2 中国银行业对外金融资产和负债币种构成情况（单位：亿美元）  
       
                 2016年9月   6月末      3月末      2015年12月末
                 末                                
  资产             8,276      7,779      7,483        7,392 
   人民币           849        731         687         587 
   美元            5,823      5,485       5,380       5,412 
   其他            1,604      1,563       1,416       1,393 
  负债             9,796      9,179      9,026        9,488 
   人民币          3,518      3,580       3,798       4,371 
   美元            2,985      2,740       2,477       2,340 
   其他            3,294      2,859       2,751       2,776 
 净负债            1,520      1,400      1,543        2,096 
    （完）
    

 (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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